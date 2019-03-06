Условия Макгрегора помешали провести его бой с Серроне

Журналист объяснил, что ирландец наставил на своих условиях, а именно на статусе своего боя как главного события вечера.

"Предпринимались попытки организовать бой Конора с Серроне. Но камнем преткновения в переговорах стало то, что бой должен был быть вторым по значимости всего вечера, а Конор хотел получить главный бой. Идея UFC же заключается в том, что такой поединок должен быть именно чемпионским. Думаю, Конора интересуют только большие поединки, денег у него и так много", — заявил Роган.

На данный момент Макгрегор отстранен от участия в поединках из-за потасовки потасовки с командой обладателя пояса UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229.

Ранее ирландец отметил юбилей своей матери в особняке.