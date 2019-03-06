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Условия Макгрегора помешали провести его бой с Серроне 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган рассказал, почему не состоялся поединок бойцов смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора и Дональда Серроне, передает "Советский спорт".
Журналист объяснил, что ирландец наставил на своих условиях, а именно на статусе своего боя как главного события вечера.
"Предпринимались попытки организовать бой Конора с Серроне. Но камнем преткновения в переговорах стало то, что бой должен был быть вторым по значимости всего вечера, а Конор хотел получить главный бой. Идея UFC же заключается в том, что такой поединок должен быть именно чемпионским. Думаю, Конора интересуют только большие поединки, денег у него и так много", — заявил Роган.
На данный момент Макгрегор отстранен от участия в поединках из-за потасовки потасовки с командой обладателя пояса UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229.
Ранее ирландец отметил юбилей своей матери в особняке.
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Комментарии
MMA , Джо Роган , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт
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