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Чемпион UFC нацелился на Нурмагомедова 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Vaughn Ridley / Getty Images
Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй объяснил, почему согласился на поединок с Дастином Порье за титул временного чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.
По словам 27-летнего спортсмена, победа над Порье позволит ему проявить себя перед действующим чемпионом дивизиона россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Хабиб раньше говорил, что хочет боя со мной, но я должен был сперва доказать, что готов. Так вот — 13 апреля я разберусь с Дастином, покажу, на что способен. А когда он [Нурмагомедов] вернется, то я буду готов с ним биться», — заявил Холлоуэй.
В конце февраля стало известно, что становившийся чемпионом в наилегчайшем весе Холлоуэй сойдется в бою с Порье за временный пояс в легком весе. Поединок пройдет 13 апреля в рамках турнира UFC 236.
Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за участие в беспорядках после его поединка на UFC 229 против ирландца Конора Макгрегора. 30-летний россиянин на девять месяцев отстранен от выступлений.
В активе Холлоуэя 20 побед (10 нокаутом) при трех поражениях в профессиональной карьере. Нурмагомедов не проигрывал в MMA, одержав победу в каждом из 27 поединков.
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MMA , Конор Макгрегор
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