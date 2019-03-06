Чемпион UFC нацелился на Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй объяснил, почему согласился на поединок с Дастином Порье за титул временного чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

По словам 27-летнего спортсмена, победа над Порье позволит ему проявить себя перед действующим чемпионом дивизиона россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб раньше говорил, что хочет боя со мной, но я должен был сперва доказать, что готов. Так вот — 13 апреля я разберусь с Дастином, покажу, на что способен. А когда он [Нурмагомедов] вернется, то я буду готов с ним биться», — заявил Холлоуэй.

В конце февраля стало известно, что становившийся чемпионом в наилегчайшем весе Холлоуэй сойдется в бою с Порье за временный пояс в легком весе. Поединок пройдет 13 апреля в рамках турнира UFC 236.

Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за участие в беспорядках после его поединка на UFC 229 против ирландца Конора Макгрегора . 30-летний россиянин на девять месяцев отстранен от выступлений.

В активе Холлоуэя 20 побед (10 нокаутом) при трех поражениях в профессиональной карьере. Нурмагомедов не проигрывал в MMA, одержав победу в каждом из 27 поединков.