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Отсидевший российский боец назвал Хабиба Нурмагомедова дрыщом 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Российский боец Вячеслав Дацик, отсидевший в тюрьме, поделился мнением о чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове, передает РИА "Новости".
"Хабиб — дрыщ, вес мухи. Единственный, кто сейчас остался из нормальных бойцов в России — это Харитонов", — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу.
Боец отметил, что в поединке Нурмагомедова против Конора Макгрегора он болел за ирландца.
"Хоть я и поддерживал Конора, но я знал, что 90 процентов выиграет Хабиб. По технике, по тактике, по стилю понятно было. У ударника против борца шансов очень мало", — добавил Дацик.
Ранее вышедший из тюрьмы российский боец посоветовал Макгрегору больше тренироваться.
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MMA , Видео , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , РИА Новости
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