Российский боец Вячеслав Дацик, отсидевший в тюрьме, поделился мнением о чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове, передает РИА "Новости".
"Хабиб — дрыщ, вес мухи. Единственный, кто сейчас остался из нормальных бойцов в России — это Харитонов", — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу.
Боец отметил, что в поединке Нурмагомедова против Конора Макгрегора он болел за ирландца.
"Хоть я и поддерживал Конора, но я знал, что 90 процентов выиграет Хабиб. По технике, по тактике, по стилю понятно было. У ударника против борца шансов очень мало", — добавил Дацик.
Ранее вышедший из тюрьмы российский боец посоветовал Макгрегору больше тренироваться.