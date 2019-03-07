Дебошу Емельяненко дали объяснение

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Поведение Александра Емельяненко списали на стресс от боев 

Lenta.ru 2 часа назад
Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал арест российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Его слова передает «АиФ».
По мнению Хрюнова, поведение 37-летнего бойца связано со стрессом от участия в поединках. Он привел пример американского боксера Майка Тайсона, который также имел проблемы с законом. Хрюнов также заявил, что Емельяненко предложат выступить под эгидой организации World Total Kombat Federation.
6 марта суд Ставропольского края оставил в силе решение об аресте Емельяненко. 2 марта спортсмен был признан виновным в неповиновении полиции. Поединок россиянина на турнире Russian Cagefighting Championship был отменен, а контракт бойца приостановлен.
Задержание бойца состоялось 1 марта. Емельяненко, будучи за рулем золотистого «Мерседеса», скрылся с места ДТП. После спортсмен попал в руки правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
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MMA , Видео , Александр Емельяненко , Майк Тайсон , Аргументы и Факты
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