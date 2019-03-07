Попавшему в тюрьму Емельяненко нашли замену на турнире

Турнир состоится 4 мая в Челябинске.

Шлеменко выйдет на бой вместо Александра Емельяненко , который ранее был арестован за пьяную езду и сопротивление полиции. Соперник спортсмена пока не назван.

Россиянин выступает на профессиональном уровне с 2004 года. В прошлом году Шлеменко поуличл статус свободного агента. Прошлую свтречу он провел на турнире RCC5 против Йонаса Билльштайна, победи в соперника во втором раунде удушающим приемом. В настоящий момент Шлеменко располагается на четвертой строчке в российском рейтинге среднего веса.

Ранее суд оставил Александра Емельяненко под арестом.