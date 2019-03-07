Боец Вячеслав Дацик оскорбил Хабиба Нурмагомедова

Российский боец Вячеслав Дацик, недавно освободившийся из заключения, назвал Хабиба Нурмагомедова «дрыщом с весом мухи», а также рассказал, что на знаменитый бой с Андреем Орловским он попал случайно, заработав всего $500.

Недавно освободившийся из тюрьмы боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, который собирается в ближайшее время провести поединок с Александром Емельяненко и сняться в фильме «Брат-3», заявил в интервью Youtube-каналу «Разрешите ВАС перебить», что сделал «стеклянной» челюсть известного белорусского спортсмена Андрея Орловского и назвал Хабиба Нурмагомедова «дрыщом».

В начале интервью одиозный боец рассказал о том, как попал в смешанные единоборства, заявив, что его поединок с Орловским изначально не был запланирован и состоялся благодаря случаю.

«Мой первый бой был на чемпионате области по рукопашному бою. Меня там дисквалифицировали. Вернее, я тем парнишку вынес с ринга и ударил головой об стену.

Мне засчитали поражение, но поскольку все остальные отказались со мной драться, мне присудили третье место, — поправил Дацик своего собеседника, назвавшего бой с Орловским первым в карьере Вячеслава.

— Потом я приехал в Питер, записался на тайский бокс, на турниры. Начал тренироваться, меня пока готовили, и я пошел смотреть турнир. Перепутал служебный и центральный входы, охранники меня не пускали, и я, как в детстве, хотел их ушатать.

Тут как раз пришел промоутер Коля Кудряшов. Говорит, мол, ты что, такой крутой боец? Пойдешь с Орловским биться? У него тогда какой-то боец соскочил как раз. А я что, знал, кто такой Орловский? Мне вообще по барабану было. Конечно, пойду. Вот как-то так я оказался на этом турнире по боям без правил.

Бой — обычная развлекуха. Чисто «колхозный боксыч». В голову засадил, и все».

Дацик считает, что титул чемпиона UFC, который впоследствии завоевывал белорусский боец, не имеет большой ценности. При этом, по мнению Вячеслава, Орловский должен был выиграть у Федора Емельяненко в их знаменитом поединке, закончившемся красивым нокаутом в исполнении Последнего императора.

«Он потом бился в UFC, лохов американских подолбил. Ну стал чемпионом, а что их там бить-то? — рассказывает Дацик.

— Вот перед боем с Федором Емельяненко Орловский потренировался полгода и решил, что он кикбоксер. В конце полетел добивать в прыжках с колена, а руки-то расставил. Это совсем не тайская тема — надо было тайским боксом заниматься.

Он, в принципе, Федю должен был побить легко. Он его и бил, но решил красиво добить с колена… Федя воспользовался своим шансом, хлопнул его в бороду, а эту челюсть-то стеклянной я сделал. Кто его в дрова-то положил?»

Кроме того, вышедший в конце февраля из заключения Дацик рассказал, что его не интересуют гонорары за бои, и что с детства он зарабатывал на жизнь разбоем.

«Гонорар — вообще фигня. За Орловского мне Вадим Финкельштейн заплатил $500. Даже за два боя — еще за Мартина Малхасяна.

Я всю жизнь жил разбоем, с детства. Грабь награбленное — как завещал Нестор Иваныч Махно.

Интересно ли мне до сих пор драться как спортсмену? По крайней мере, на ринге ты не отвечаешь перед законом, и потом за тобой никто не бегает с уголовным кодексом».

Одной из самых интересных частей беседы стал разговор о Хабибе Нурмагомедове и его бое с Конором Макгрегором , который состоялся, когда Вячеслав еще отбывал свой срок.

«Хабиб — дрыщ, вес мухи. Из нормальных бойцов только Сергей Харитонов остался.

Я болел за Конора Макгрегора, за «рыжеборода». Конечно, я понимал, что на 90% победит Хабиб — по технике, по тактике, по стилю все было понятно. У ударника против борца шансов очень мало. Смотрел в камере по телевизору. И все, кто находился там со мной, болели за Коннора. За Хабиба болели все заключенные кавказцы».

Также Дацик поведал, что во время заключения выигрывал чемпионат по гиревому спорту:

«В Ик-31 в Красноярске выиграл чемпионат по гиревому спорту среди колоний. За подход две гири по 24 кг толкаю по 200 раз».

На вопрос, чем он собирается сейчас зарабатывать, Дацик ответил, что работают рабы. После этого интервьюер изменил формулировку, спросив, от какой деятельности он планирует получать доход.