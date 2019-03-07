Емельяненко оштрафовали и лишили прав

Боец ММА Александр Емельяненко оштрафован и лишен водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование после ДТП в Кисловодске.

«Мировой судья постановил признать Емельяненко виновным в совершении административного правонарушения… подвергнуть штрафу в 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на один год и шесть месяцев», — приводит ТАСС слова судьи.

Александр Емельяненко отбывает 10-дневный арест за неповиновение сотрудникам полиции. Спортсмен не признал вину и заявил, что его не уведомили о составлении протокола, видеофиксации и других процессуальных моментах, а от прохождения медосвидетельствования он не отказывался.

В отношении Емельяненко составлено три протокола об административных нарушениях. Помимо отказа от медосвидетельствования и неповиновения сотрудникам полиции спортсмен обвиняется в нарушении правил парковки.