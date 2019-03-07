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Емельяненко оштрафовали и лишили прав 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Боец ММА Александр Емельяненко оштрафован и лишен водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование после ДТП в Кисловодске.
«Мировой судья постановил признать Емельяненко виновным в совершении административного правонарушения… подвергнуть штрафу в 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на один год и шесть месяцев», — приводит ТАСС слова судьи.
Александр Емельяненко отбывает 10-дневный арест за неповиновение сотрудникам полиции. Спортсмен не признал вину и заявил, что его не уведомили о составлении протокола, видеофиксации и других процессуальных моментах, а от прохождения медосвидетельствования он не отказывался.
В отношении Емельяненко составлено три протокола об административных нарушениях. Помимо отказа от медосвидетельствования и неповиновения сотрудникам полиции спортсмен обвиняется в нарушении правил парковки.
Напомним, 1 марта в Кисловодске Емельяненко припарковал свой автомобиль на пешеходном переходе. Когда работники центра организации дорожного движения начали эвакуировать автомобиль, прибежал Емельяненко, оттолкнул их и скрылся. Затем спортсмен проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться, после чего попал в ДТП и разбил два автомобиля.
Комментарии10
MMA , Видео , Александр Емельяненко , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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