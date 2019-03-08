Российскую спортсменку из UFC обвиняют в предательстве

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Яна Куницкая заявила, что ее обвиняют в предательстве из-за желания переехать в США.

"Пишут, что мы не патриоты, продались Америке и все такое. Я люблю Россию и Санкт-Петербург, но у нас нет возможностей готовиться. Россия не создает никаких условий. По сути, я работаю на американскую компанию, а тут есть все условия для спортсменов, представляющих другие страны", — цитирует Куницкую Sport24.

Спортсменка отметила, что в России нет поддержки бойцов.

Ранее сообщалось, что еще один россиянин может стать чемпионом UFC.