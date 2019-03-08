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Российскую спортсменку из UFC обвиняют в предательстве 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Instagram
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Яна Куницкая заявила, что ее обвиняют в предательстве из-за желания переехать в США.
"Пишут, что мы не патриоты, продались Америке и все такое. Я люблю Россию и Санкт-Петербург, но у нас нет возможностей готовиться. Россия не создает никаких условий. По сути, я работаю на американскую компанию, а тут есть все условия для спортсменов, представляющих другие страны", — цитирует Куницкую Sport24.
Яна Куницкая из России впервые победила в UFC 
Спортсменка отметила, что в России нет поддержки бойцов.
Ранее сообщалось, что еще один россиянин может стать чемпионом UFC.
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