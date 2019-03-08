«Не патриоты»: в чем обвиняют уехавшую в США россиянку из UFC

Один из самых многообещающих российских бойцов UFC Яна Куницкая заявила, что многие соотечественники считают ее «продажной» за желание развивать карьеру в США. «Газета.Ru» рассказывает о Куницкой, которая в будущем может побороться за титул главного MMA-промоушена мира.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая в сильнейшей организации мира — Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) — провела лишь два поединка, однако она едва ли уступает по популярности среди россиян даже чемпиону наилегчайшего чемпиона промоушена Валентине Шевченко. Она не пошла по пути большинства соотечественников, которые дерутся на родине и жаждут получить контракт с UFC. Куницкая при первой возможности уехала в Соединенные Штаты. Сейчас она выступает и проводит большинство сборов за океаном, а в ближайшее время планирует перевезти в Америку семью — это, как она ожидает, произойдет в течение пяти-шести месяцев.

В интервью Sport24 Куницкая заявила, что не все российские болельщики относятся к ней и другим уехавших в Штаты бойцам с теплотой.

Россиянка родом из Мурманска, она никогда не выражала желание сменить гражданство, но любовь к США не могла не отобразиться на мнении о ней.

«Пишут, что мы не патриоты, продались Америке и все такое. Я люблю Россию и Санкт-Петербург, но у нас нет возможностей готовиться. Россия не создает никаких условий. По сути, я работаю на американскую компанию, а тут есть все условия для спортсменов, представляющих другие страны. О чем вообще можно говорить. У нас же отсутствует какая-либо поддержка», — считает Куницкая.

По ее мнению, в России болельщики нелицеприятно отзываются об уехавших спортсменов из-за особенностей менталитета. И это при том, что здесь отсутствует как таковая программа развития женских боев.

«Мы много обсуждали эту тему с другими нашими спортсменами и тренерами.

Все приходят к тому, что у нас люди хотят себя возвысить, опуская других.

Если сами не могут дотянуться до определенного уровня, то пытаются задеть словесно. И чувствуют себя лучше. Мол, ты уехал, значит ты — продажник. Написали, и на душе легче стало», — добавила спортсменка.

«Сейчас в UFC довольно много представителей мужского пола из России, но 90 процентов из них — это представители кавказских регионов. А там даже вопроса не стоит о том, могут ли девушки драться. И наш менталитет до сих пор не готов поддерживать женские бои», — считает она.

В России положение с женскими боями действительно кардинально отличается от того, что происходит в мировом сообществе MMA. Например, один из самых известных промоушенов ACB (Absolute Championship Berkut), который имеет чеченские корни, не проводит женские бои по понятным причинам. Более того, у лиги даже нет ринггерлз.

Девушкам-бойцам в России приходится работать в малоизвестных организациях, да и особого интереса у отечественного зрителя к дракам женщин не наблюдается.

«Для женщин у меня есть отличный совет: будьте бойцами у себя дома», — говорил Нурмагомедов.

«Международная ассоциация ММА планирует ввести регламент для поединков девушек. Но я не сторонник женских боев», — сказал Емельяненко-старший.

Но и, справедливости ради, женские бои во всем мире были востребованы не сразу. Президент UFC Дана Уайт давным-давно утверждал, что не будет проводить поединки с участием девушек, но после появления Ронды Роузи ситуация изменилась. Впоследствии она стала первой женщиной, включенной в зал славы UFC. Коммерчески женские бои стали прибыльным зрелищем, поэтому большинство организаций это не может не привлекать.

Куницкая чаще всего выступала на международных турнирах и сериях Гран-при. Помимо прочего, она владела поясом Invicta FC — американской организации, где дерутся только женщин. Куницкая многократно становилось чемпионкой мира и России по рукопашному бою, кикбоксингу, тхэквондо и грэпплингу. В марте прошлого года она получила привлекательное предложение от UFC, согласившись в дебютном поединке быть отданной на растерзание Крис Сайборг — она продержалась чуть более трех минут, прежде чем отправиться в нокаут.

Как неоднократно подчеркивали и Куницкая, и ее менеджер Ризван Магомедов, у нее весьма финансово привлекательный контракт с UFC. Возможно, даже слишком. Все дело в том, что с Сайборг россиянка согласилась драться на коротком уведомлении, фактически спасая UFC 232.

«В России в принципе невозможно построить нормальный тренировочный процесс. Тренерский состав работает по старой схеме. Может, кому-то это подходит, но не мне.

В Санкт-Петербурге даже передвигаться тяжело. Дорога до зала может занимать полтора часа времени. А я тренируюсь много, и физически такое никак не вытащить», — призналась Куницкая.

Этой же позиции она придерживается в отношении бытовых условий, которые в Штатах объективно лучше.

«С США очень тяжело сравниться. Небо и земля. Тут весь быт можно построить на тренировках. Есть UFC Perfomance Institute (школа бойцов — «Газета.Ru»), где профессионалы заботятся обо всем. Любой вопрос можно решить. Тут новейшие технологии по восстановлению, по реабилитации, подготовке. Диетологи, которые рассчитывают все питание, готовят тебе еду. Врачи, массажи, никуда ездить не нужно», — рассказала россиянка.

Многие предполагали, что Куницкая, как и большинство отечественных бойцов UFC, выступят на первом ивенте организации на территории России — турнир состоялся в Москве.

И Куницкую, как и Александра Волкова, сильно ждали.

Но она предпочла подраться в США, решением судей забрав победу у Лины Ленсберг на UFC 229 — том самом турнире, где Хабиб Нурмагомедов защитил титул в бою с Конором Макгрегором

Куницкая говорит, что дерется в США ради престижа. И она права, поскольку многие российские бойцы не могут полностью раскрыть свой потенциал именно из-за невозможности выступать за океаном. Так что проживание в США Куницкой очень на руку, и UFC это нравится. В апреле Санкт-Петербурге примет второй российский турнир UFC, но и здесь Куницкая драться не будет. Мероприятие она посетит как гость.

«Мне этого не очень хотелось бы (выступить на турнире в Санкт-Петербурге — «Газета.Ru»), потому что тяжелый перелет из Штатов. И, опять же, очень маленькая поддержка.

Тут, если ты выступаешь, то больше поддержки, больше людей посмотрят бой, узнают тебя.

Хотя, конечно, в будущем надеюсь подраться в Питере, почему нет?» — заверила спортсменка.

UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге состоится 20 апреля. Но 10 марта Куницкой предстоит провести свой третий бой в UFC — против 41-летней Марион Рено. Победа над самым возрастным бойцом организации может закрепить россиянку в десятке легчайшего дивизиона, а также позволить вернуться в борьбу за пояс. И, как показывает практика, для титульного поединка в UFC нельзя быть только отличным бойцом — надо уметь создавать шоу. А у Куницкой такие навыки есть, так что в ментальном плане она действительно ближе к США, чем к России.