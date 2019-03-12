Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вышел из спецприемка, в котором провел десять суток, передает "Интерфакс".
Спортсмен был задержан за вождение в нетрезвом виде, а также за оскорбление полицейских.
Общаться с прессой после своего освобождения Емельяненко отказался.
Кисловодский городской суд 2 марта постановил заключить Емельяненко под административный арест на 10 суток. Спустя пять дней его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее Емельяненко сделал заявление относительно своих критиков.