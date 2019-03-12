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Александр Емельяненко вышел на свободу после 10 суток ареста 

Газета.Ru + ещё 15 58 минут назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вышел из спецприемка, в котором провел десять суток, передает "Интерфакс".
Спортсмен был задержан за вождение в нетрезвом виде, а также за оскорбление полицейских.
Общаться с прессой после своего освобождения Емельяненко отказался.
Кисловодский городской суд 2 марта постановил заключить Емельяненко под административный арест на 10 суток. Спустя пять дней его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее Емельяненко сделал заявление относительно своих критиков.
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MMA , Александр Емельяненко , Интерфакс
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