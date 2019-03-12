СМИ: Макгрегор освобожден под залог после нападения на фаната

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор был освобожден под залог в размере $12,5 тыс. после нападения на фаната. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Боец вечером понедельника направлялся из отеля в сторону ночного клуба LIV в Майами-Бич и встретился с фанатом, который хотел сфотографироваться со спортсменом. Ирландец выхватил телефон из рук поклонника, разбил его и ушел, забрав устройство с собой. Полиция сообщила, что потерпевший оценил стоимость гаджета в $1 тыс. Макгрегор не был задержан на месте преступления, следователи нашли спортсмена дома и заключили под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд, ему были предъявлены обвинения в повреждении чужого имущества и ограблении.

9 марта Макрегор отбыл наказание за нападение на автобус, в котором находился российский боец Хабиб Нурмагомедов, произошедшее 6 апреля 2018 года. По информации портала MMA Junkie, спортсмен трудился на общественных работах в двух церквях нью-йоркского района Бруклин. Пять дней ирландский боец занимался ручным трудом. Помимо общественных работ, Макгрегор посетил священника, который провел с ним долгую беседу, также его ждет тренинг по управлению гневом.

30-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову в титульном поединке за пояс чемпиона в легком весе, после завершения поединка, который прошел в Лас-Вегасе, Нурмагомедов и Макгрегор поучаствовали в массовой потасовке. 29 января нынешнего года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев со штрафом $50 тыс., а российского спортсмена — на девять месяцев, оштрафовав на $500 тыс.