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Адвокат Макгрегора выступил с заявлением по поводу ареста бойца 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Адвокат бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора Самуэль Рабин высказался относительно ареста его клиента в Майами-Бич, передает "Советский спорт".
Защитник отметил, что ирландец не оказывает сопротивление правоохранительным органам.
"Макгрегор был вовлечен в небольшую ссору из-за мобильного телефона, которая привела к звонку в полицию. Макгрегор высоко ценит реакцию полиции и обещает оказывать полное сотрудничество", — цитирует Рабина CBS4 Miami.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весах разбил телефон поклонника после того, как фанат решил сделать его фото возле отеля в пять утра.
Пострадавшим является Ахмед Абдирзак из Англии. Он утверждает, что стоимость телефона — $1 тыс.
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MMA , Конор Макгрегор , МВД , Советский спорт
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