Адвокат Макгрегора выступил с заявлением по поводу ареста бойца

Защитник отметил, что ирландец не оказывает сопротивление правоохранительным органам

"Макгрегор был вовлечен в небольшую ссору из-за мобильного телефона, которая привела к звонку в полицию. Макгрегор высоко ценит реакцию полиции и обещает оказывать полное сотрудничество", — цитирует Рабина CBS4 Miami.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весах разбил телефон поклонника после того, как фанат решил сделать его фото возле отеля в пять утра.

Пострадавшим является Ахмед Абдирзак из Англии. Он утверждает, что стоимость телефона — $1 тыс.