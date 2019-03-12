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Нурмагомедова высмеяли за фото с мужчинами в ванне 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Американский боец смешанных боевых искусств Нейт Диас высмеял российского коллегу Хабиба Нурмагомедова за фото с пятью мужчинами в одной ванне.
Несколько часов назад американец опубликовал соответствующий, впервые опубликованный еще несколько лет назад снимок Нурмагомедова в своем твиттере.
«Самбо?» — задался он вопросом, намекнув на занятия Нурмагомедовым в том числе этим видом боевых искусств.
В конце февраля пользователи социальных сетей использовали ту же фотографию для насмешек над Хабибом Нурмагомедовым. Тогда боец осудил показ в родном Дагестане спектакля «Охота на мужчин». По его мнению, постельная сцена в этой постановке классической итальянской пьесы была «грязной».
В ответ пользователи призвали Нурмагомедова, дерущегося в одних трусах и принимающего ванну с пятью мужчинами одновременно, не осуждать постельные сцены в спектаклях.
Комментарии
MMA , Хабиб Нурмагомедов , Диас Нейт
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