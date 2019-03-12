Александр Емельяненко отреагировал на призыв отправить его в Чечню

37-летний боец подчеркнул, что в социальных сетях сталкивается с вопросами о том, что он думает о словах Харитонова. Тот после ареста Емельяненко в Кисловодске заявил, что спортсмена следует вернуть в Чечню, где он был частью бойцовского клуба «Ахмат».

«Что я хочу сказать? По поводу Харитонова задавайте вопросы Боре Моисееву. Он лучше знает пидорасов. Почему они так говорят, почему себя так ведут. Я не знаю», — заключил он.

2 марта боец был осужден за неповиновение полиции. Пьяный Емельяненко был задержан 1 марта после того, как скрылся с места ДТП. При общении с сотрудником полиции боец вел себя грубо — их беседа попала на видео.

Харитонов ранее уже критиковал Емельяненко за пьянство. Также бойцы встречались в ринге под эгидой японской организации Pride. Тогда победу праздновал Емельяненко.