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Александр Емельяненко отреагировал на призыв отправить его в Чечню 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко (MMA) отреагировал на предложение другого спортсмена Сергея Харитонова отправить его в Чечню. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте Емельяненко.
37-летний боец подчеркнул, что в социальных сетях сталкивается с вопросами о том, что он думает о словах Харитонова. Тот после ареста Емельяненко в Кисловодске заявил, что спортсмена следует вернуть в Чечню, где он был частью бойцовского клуба «Ахмат».
«Что я хочу сказать? По поводу Харитонова задавайте вопросы Боре Моисееву. Он лучше знает пидорасов. Почему они так говорят, почему себя так ведут. Я не знаю», — заключил он.
2 марта боец был осужден за неповиновение полиции. Пьяный Емельяненко был задержан 1 марта после того, как скрылся с места ДТП. При общении с сотрудником полиции боец вел себя грубо — их беседа попала на видео.
Харитонов ранее уже критиковал Емельяненко за пьянство. Также бойцы встречались в ринге под эгидой японской организации Pride. Тогда победу праздновал Емельяненко.
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Комментарии3
MMA , Александр Емельяненко , Сергей Харитонов
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