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Хабиб вернется в октагон в сентябре 

Газета.Ru + ещё 18 1 час назад
Фото: Reuters
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в сентябре этого года, передает "Советский спорт".
Как сообщил журналист Азамат Бостанов, об этом ему стало известно от самого Хабиба.
В настоящий момент Нурмагомедов отбывает дисквалифицию сроком на девять месяцев из-за беспорядков, произошедших после его поединка с Конором Макгрегором 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Также отстранены друг Орла Зубайра Тухугов и брат непобежденного бойца Абубакар Нурмагомедов.
Ранее Хабиб Нурмагомедов сохранил третье место в рейтинге UFC P4P.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт
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