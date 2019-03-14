Фергюсон бросил вызов Нурмагомедову

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон выразил желание провести бой с росиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Американец опубликовал пост в Twitter, призвав россиянина к защите титула. По его мнению, в противном случае Хабиб должен освободить пояс.

«Я готов к Хабибу. Защищай или освобождай», — написал Фергюсон.

На данный момент Нурмагомедов отбывает девятимесячную дисквалификацию из-за драки, которая завязалась после поединка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229. Россиянин завоевал пояс чемпиона в лёгком весе. Следующий поединок он планирует на сентябрь 2019-го.

На счету Нурмагомедова 27 боёв, каждый из которых он выиграл. Фергюсон за карьеру провёл так же 27 боёв, одержал 24 победы и потерпел три поражения.

Российский боец рассказал о подписании его промоушеном UFC, писал News.ru.