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Фергюсон бросил вызов Нурмагомедову 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон выразил желание провести бой с росиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Американец опубликовал пост в Twitter, призвав россиянина к защите титула. По его мнению, в противном случае Хабиб должен освободить пояс.
«Я готов к Хабибу. Защищай или освобождай», — написал Фергюсон.
На данный момент Нурмагомедов отбывает девятимесячную дисквалификацию из-за драки, которая завязалась после поединка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229. Россиянин завоевал пояс чемпиона в лёгком весе. Следующий поединок он планирует на сентябрь 2019-го.
На счету Нурмагомедова 27 боёв, каждый из которых он выиграл. Фергюсон за карьеру провёл так же 27 боёв, одержал 24 победы и потерпел три поражения.
Российский боец рассказал о подписании его промоушеном UFC, писал News.ru.
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