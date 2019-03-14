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Емельяненко назвал дату нового боя 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил, что следующий бой проведёт 10 мая 2019 года.
Как сообщил спортсмен в Instagram, поединок состоится в Самаре на турнире «Битва на Волге».
Емельяненко уточнил, что пока не знает имя своего соперника.
Ранее боец освободился из-под ареста в Кисловодске (Ставропольский край). Туда он попал по причине неповиновения полиции, которая пыталась задержать его, находящегося за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
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