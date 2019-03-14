Емельяненко назвал дату нового боя

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил, что следующий бой проведёт 10 мая 2019 года.

Как сообщил спортсмен в Instagram, поединок состоится в Самаре на турнире «Битва на Волге».

Емельяненко уточнил, что пока не знает имя своего соперника.

Ранее боец освободился из-под ареста в Кисловодске (Ставропольский край). Туда он попал по причине неповиновения полиции, которая пыталась задержать его, находящегося за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

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