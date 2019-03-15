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Боец ММА Нагибин попал в больницу из-за проблем с почками 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: @timur_nagibin
Российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Нагибин попал в больницу во время процедуры сгонки веса из-за проблем с почками. Об этом ТАСС сообщил партнер спортсмена по команде Александр Шлеменко.
"Тимуру стало плохо во время весогонки. Он попал в больницу из-за проблем с почками", — сказал Шлеменко.
Сам Нагибин в Instagram отметил, что точный диагноз на данный момент не известен.
Бой между Нагибиным и Ламбердом Ахъядовым должен был состояться на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Санкт-Петербурге 16 марта, но был отменен из-за проблем со здоровьем у одного из бойцов.
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