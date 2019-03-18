Хабиб Нурмагомедов побывал на матче «Милан» — «Интер»

Встреча завершилась победой "Интера" со счетом 3:2. Таким образом, "Милан" прервал свою серию без поражений, которая длилась десять матчей.

"Что за невероятный матч был сегодня в Милане. С детства не пропускал это противостояние, ведь это лучшее дерби в истории футбола, а теперь и самому удалось побывать на матче, и вживую увидеть всю красоту итальянского футбола", — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что "Милан" прервал десятиматчевую серию без поражений в игре с "Интером".