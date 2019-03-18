Российский боец Хабиб Нурмагомедов посетил матч 28-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Интером", сообщает "Советский спорт".
Встреча завершилась победой "Интера" со счетом 3:2. Таким образом, "Милан" прервал свою серию без поражений, которая длилась десять матчей.
"Что за невероятный матч был сегодня в Милане. С детства не пропускал это противостояние, ведь это лучшее дерби в истории футбола, а теперь и самому удалось побывать на матче, и вживую увидеть всю красоту итальянского футбола", — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что "Милан" прервал десятиматчевую серию без поражений в игре с "Интером".