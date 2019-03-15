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Стал известен возможный соперник Александра Емельяненко 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных стиля (ММА) Александр Емельяненко в Самаре может выйти на бой с Сергеем Харитоновым, сообщает ТАСС.
По информации Федерации ММА Самарской области, организаторы поединка спортсмена начали переговоры с Харитоновым в качестве потенциального соперника.
Планируется, что Емельяненко проведет поединок на турнире "Битва на Волге" 10 мая в Самаре.
"Мы обратились к Сергею Харитонову. Его не устроила предлагаемая сумма, он назвал свой порядок цифр. В данный момент мы рассматриваем встречные требования", — отметили в организации.
Емельяненко и Харитонов не так давно повздорили через СМИ. В 2006 году бойцы встречались на турнире Pride в Японии, и тогда Харитонов уступил противнику благодаря техническому нокауту в первом раунде.
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MMA , Александр Емельяненко , Сергей Харитонов , ИТАР-ТАСС
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