Стал известен возможный соперник Александра Емельяненко

По информации Федерации ММА Самарской области, организаторы поединка спортсмена начали переговоры с Харитоновым в качестве потенциального соперника.

Планируется, что Емельяненко проведет поединок на турнире "Битва на Волге" 10 мая в Самаре.

"Мы обратились к Сергею Харитонову. Его не устроила предлагаемая сумма, он назвал свой порядок цифр. В данный момент мы рассматриваем встречные требования", — отметили в организации.

Емельяненко и Харитонов не так давно повздорили через СМИ. В 2006 году бойцы встречались на турнире Pride в Японии, и тогда Харитонов уступил противнику благодаря техническому нокауту в первом раунде.