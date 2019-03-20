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Макгрегор опустился в обновленном рейтинге бойцов UFC 

Газета.Ru + ещё 31 2 часа назад
Фото: Reuters
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленный общий рейтинг бойцов, выступающих в организации, сообщает "Советский спорт".
Лидирует в топе тяжеловес американец Дэниель Кормье. Вторую строчку занимает обладатель пояса в полутяжелом весе Джон Джонс. Замыкает лучших тройку бойцов смешанного стиля (ММА) в UFC действующий чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Единственное изменение в первой десятке коснулось ирландца Конора Макгрегора. Его обошел чемпион в полусреднем весе Камару Усман. Теперь бывший соперник Нурмагомедова находится на девятой позиции.
Ранее стал известен соперник Махачева на турнире UFC в Санкт-Петербурге.
Топ-10 общего рейтинга UFC
  • 1. Дэниель Кормье
  • 2. Джон Джонс
  • 3. Хабиб Нурмагомедов
  • 4. Макс Холлуэй
  • 5. Генри Сехудо
  • 6. Аманда Нуньес
  • 7. ТиДжей Диллашоу
  • 8. Камару Усман
  • 9. Конор МакГрегор
  • 10. Стипе Миочич
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MMA , Джон Джонс , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт
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