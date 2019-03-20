Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленный общий рейтинг бойцов, выступающих в организации, сообщает "Советский спорт".
Лидирует в топе тяжеловес американец Дэниель Кормье. Вторую строчку занимает обладатель пояса в полутяжелом весе Джон Джонс. Замыкает лучших тройку бойцов смешанного стиля (ММА) в UFC действующий чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Единственное изменение в первой десятке коснулось ирландца Конора Макгрегора. Его обошел чемпион в полусреднем весе Камару Усман. Теперь бывший соперник Нурмагомедова находится на девятой позиции.
Ранее стал известен соперник Махачева на турнире UFC в Санкт-Петербурге.
Топ-10 общего рейтинга UFC
- 1. Дэниель Кормье
- 2. Джон Джонс
- 3. Хабиб Нурмагомедов
- 4. Макс Холлуэй
- 5. Генри Сехудо
- 6. Аманда Нуньес
- 7. ТиДжей Диллашоу
- 8. Камару Усман
- 9. Конор МакГрегор
- 10. Стипе Миочич