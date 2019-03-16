Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боец ММА Харитонов заявил, что не будет проводить поединок с Александром Емельяненко 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов не будет проводить поединок с соотечественником Александром Емельяненко. Об этом Харитонов заявил ТАСС в субботу.
Как ранее сообщал ТАСС, Харитонову было сделано предложение по поводу возможного поединка с Емельяненко в Самаре. Емельяненко проведет следующий поединок 10 мая в Самаре на турнире "Битва на Волге".
"Если мне что-то и предлагали, то через десять человек, — сказал Харитонов. — Интересовались, сколько, когда и что, больше ничего конкретного не было. Мне со спортивной точки зрения этот бой неинтересен. Сейчас я жду новостей от Bellator по поводу следующего боя".
В 2006 году спортсмены встречались на турнире Pride в Японии, и тогда победу одержал Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.
Всего на счету Харитонова 28 побед, 6 поражений. Еще два боя признаны несостоявшимися. Боец в настоящий момент выступает в организации Bellator, но имеет возможность проводить поединки в других промоушнах. На счету Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.
ТАСС: последние новости
Бой россиянина Нагибина отменен из-за проблем со здоровьем во время сгонки веса Александр Емельяненко покинул СИЗО после 10 суток ареста за неповиновение полиции СМИ: Макгрегор отбыл наказание суда в виде общественных работ за нападение на автобус
Комментарии
MMA , Александр Емельяненко , Сергей Харитонов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
«Бегство» Медведевой озадачило Навку
Фигурное катание
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Фанат вставил в глаз символ футбольного клуба
Футбол
Тайные любовники? Что связало Медведеву и Костова
Фигурное катание Статьи
Тутберидзе решила подвинуть Плющенко
Фигурное катание Статьи
«Грудь в крестах». Панарин подрался с Макэвоем
Хоккей Статьи
Устюгов рискует пропустить остаток сезона
Лыжный спорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение