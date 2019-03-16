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Участника турнира UFC в России не пустили в Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Грузинский боец смешанного стиля (MMA) Роман Долидзе не сможет принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге из-за проблем с визой. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Планировалось, что Долидзе, выступающий в полутяжелом весе, 20 апреля проведет поединок против россиянина Гаджимурада Антигулова. 30-летний грузин подчеркнул, что следующий бой проведет в США.
UFC FIght Night 149 станет вторым турниром в истории организации, который пройдет на территории России. В главном поединке вечера встретятся российский тяжеловес Александр Волков и голландец Алистар Оверим.
Долидзе большую часть карьеры выступал на Украине в организации World Warriors Fighting Championship. На его счету шесть побед и ни одного поражения. Также грузинский спортсмен неоднократно принимал участие в турнирах по борьбе и становился победителем турнира ADCC в Азии и Океании.
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MMA , Александр Волков
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