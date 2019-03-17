Бойцы UFC сходят с ума и угрожают близким. В чем причина?

Тони Фергюсон — один из ярчайших представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Но последние новости о 35-летнем американце встревожили его фанатов и коллег по цеху. Супруга бойца обратилась в полицию. «Лента.ру» — о вспышках безумия звезды UFC и о возможной причине проблем Фергюсона.

Ты какой-то странный, Тони

Тони Фергюсону зачастую недостает самой капельки до заслуженного успеха в UFC. Впрочем, и неудачливой карьеру американца в лучшей организации мира не назовешь. Четырежды откладывался его поединок с российским феноменом Хабибом Нурмагомедовым. Кто знает, стал бы россиянин чемпионом, окажись его оппонентом на UFC 223 именно Фергюсон? Но нелепая травма перед турниром в очередной раз отправила Эль Кукуя зализывать раны.

Тони вернулся игру, уже застав Нурмагомедова на вершине Олимпа UFC. Дэйна Уайт доверил американцу бой на UFC 229 против Энтони Петтиса. И оба бойца дали жару. Окровавленный и улыбающийся Фергюсон — один из памятных кадров того вечера. Хотя, конечно, триумф Нурмагомедова над обидчиком Конором Макгрегором вряд ли чем-то можно заменить.

Дисквалификация Хабиба создала огромную временную яму. И пресса, и инсайдеры забрасывали ее возможными слухами о следующем бое россиянина. Фергюсон — неизменно в числе первых, кто заслуживает шанса на битву с чемпионом. Так, к примеру, его высоко ценит отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.

В 2019 году становится известно, что в дивизионе намечается новый чемпион. Тони предложили бой за временный пояс, но тот отказался. Фанаты заспорили: Эль Кукуй совершил глупость или, напротив, показал характер и готовность к битве за настоящий титул?

Twitter бойца противоречив. То он намекает на смену весовой категории, то хочет помериться силами с Макгрегором, то в пятый раз готов попытаться встретиться в октагоне с Нурмагомедовым. Но так или иначе, мы привыкли, что странности американца связаны с его умением вести дела.

15 марта новости про Фергюсона начинают вызывать беспокойство у фанатов, да и у его коллег по цеху. MMA Junkie заполучили данные от полиции Калифорнии. Оказалось, последние недели боец демонстрирует странное поведение. Явно испытывающий приступы паранойи американец напугал супругу, — Кристина Фергюсон уже обратилась в суд за запретительным приказом. Шла ли речь о домашнем насилии? Тут приходится оговариваться и подчеркивать, что о причинении физического вреда жене или ребенку никто не говорит. Но боец угрожал супруге, искал по дому несуществующих чужаков и даже устроил в нем погром.

Уже на следующий день жена Фергюсона пролила свет на ситуацию. По ее словам, последние несколько месяцев состояние американца резко ухудшилось. У бойца случались эпизоды и в 2012 году (американцу прописывали нейролептики), но дела пошли куда хуже в 2017-м на фоне восстановления после травмы, что как раз не позволила ему биться с Нурмагомедовым. Фергюсон даже стал выпивать.

По словам Кристины, боец срывает зеркала в поисках мифических жучков, ведет себя агрессивно или бормочет что-то невнятное. Кристина испугалась, что однажды муж зайдет в своей паранойе слишком далеко.

«Мне страшно, вдруг он убьет меня, сына или себя», — заявила она.

16 марта суд удовлетворил ее заявление. Фергюсону запрещено приближаться к семье ближе, чем на 100 ярдов (91,44 метра). При этом опека над их общим ребенком также переходит к Кристине.

Реакция MMA-сообщества однозначна — Фергюсон нуждается в медицинской помощи.

Симптомы трагедии

В конце февраля общественность вспомнила о легенде MMA Мэтте Хьюзе, — бывшем чемпионе UFC, когда-то доминировавшем в полусреднем весе. Американец семь раз защитил титул.

Фамилия Хьюза красуется в Зале славы UFC. Но вот жизнь 45-летнего атлета оставляет желать лучшего. Как и в случае с Фергюсоном, семья Мэтта боится его.

Супруга Хьюза, а также его брат, долгое время мирились со вспышками гнева и неадекватным поведением бывшего чемпиона. Оказалось, однажды он едва не придушил жену. В другом случае чуть не досталось его родному племяннику. То, что у американца проблемы с головой, его семья не скрывает. Хьюз — жертва ДТП. В июне 2017-го его машина столкнулась с поездом. Бывший боец выжил, но получил серьезную травму головы.

«После того случая моя жизнь изменилась навсегда. Некоторые дни — настоящий ад», — признался сам Мэтт.

Он, к слову, перешел в контратаку. Американец отмел обвинения в домашнем насилии и подал в суд на родного брата из-за трактора. Того самого, что якобы без спросу взял его племянник.

Судя по новостным сводкам, случаи Фергюсона и Хьюза схожи. Оба бойца страдают от проблем с головой. И если бывший чемпион чуть не погиб в ДТП, то в поисках причины такого состояния у Тони приходится обратиться к его профессиональной деятельности.

Вопрос о безопасности MMA не слишком часто встает в публичном поле. Кажется, за годы реформ в спорте выработались определенные нормы. Существенный свод правил (в частности, запрет на удары в затылок и удары ногами по голове лежащего соперника), амуниция в виде перчаток, кап действительно снижают риски травм. Но бойцы все равно получают приличную дозу урона. И он не проходит бесследно.

Ветеран MMA, царствовавший в Pride, а ныне подписанный Bellator Вандерлей Силва в недавнем интервью признался, что многолетний опыт получения ударов в голову дает о себе знать.

По его словам, он сталкивается с частой сменой настроения, вспышками гнева, проблемами со сном. 42-летний Силва также отметил, что подумывает над тем, чтобы пожертвовать мозг ученым и помочь пролить свет на проблему.

«Мне он все равно не понадобится. А эта область очень важна», — уверен бразилец.

Утверждать, что проблемы Фергюсона — следствие ударов в голову, — поспешно. Тем не менее это одна из вероятных причин. В октябре 2017-го американец победил соотечественника Кевина Ли на турнире UFC 216. Победа принесла ему титул временного чемпиона в легком весе, но досталась отнюдь не просто. За три раунда Фергюсон отхватил 41 удар в голову.

Кроме того, поведение Фергюсона отсылает нас к историям о ветеранах Национальной футбольной лиги (НФЛ), которые также на фоне неоднократных сотрясений мозга, испытывали серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Медики изучают природу нокаутов в MMA. В частности, публикация в Американском журнале спортивной медицины от 2014 года посвящена травмам головного мозга в поединках по правилам смешанных единоборств. Авторы приходят к выводу, что шанс получить подобную травму в данном виде спорта выше, чем, к примеру, в боксе. Разница заключается в том, что в поединках MMA бойцы наносят неоднократные удары по голове уже лежащего соперника. К чему же это может привести?

Многократные удары в голову, а также занятия полноконтактными видами спорта, — те самые факторы, которые ведут к развитию хронической травматической энцефалопатии.

Среди симптомов — перепады настроения, трудности мышления. Осложнения — повышенная агрессия, суицидальные настроения.

Это заболевание было, в частности, диагностировано у звезды НФЛ Джуниора Сио уже при вскрытии. Спортсмен застрелился в 2012 году.

Впрочем, это худший из возможных сценариев. Недуг Фергюсона еще предстоит установить медикам. Но захочет ли он к ним обратиться в нынешнем состоянии? У американца едва ли есть выбор. Семью он почти потерял. Дальше жертвы могут быть совсем другими.