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Макгрегор произнес речь перед хоккеистами «Бостона» 

Газета.Ru + ещё 14 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор посетил матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Бостон Брюинз" и "Коламбус Блю Джекетс" (2:1 ОТ), передает "Советский спорт".
Спортсмен произвел символическое вбрасывание, а также посетил раздевалку "Бостона" перед матчем. Там он произнес перед хоккеистами речь.
"Когда я говорю "Бостон", вы говорите — "силен"! Помните, сила в единстве. Мы должны поддерживать друг друга. Посмотрите налево, посмотрите направо, за этих людей вы бьетесь. Ребята, желаю вам самого лучшего. Вперед, "Бостон Брюинз"! Кто капитан? Возьми эту шайбу, когда я проведу вбрасывание. Это твоя шайба, это твоя арена! Кто тут любит подраться? Все! Вы победители и бойцы! Размажьте их, пленных не брать! Вперед, "Бостон Брюинз"! — сказал Макгрегор.
Ранее ирландец поддержал Тони Фергюсона после информации о странном поведении американца.
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MMA , Конор Макгрегор , Советский спорт
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