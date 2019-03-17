Макгрегор произнес речь перед хоккеистами «Бостона»

Бывший чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор посетил матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Бостон Брюинз" и "Коламбус Блю Джекетс" (2:1 ОТ), передает "Советский спорт"

Спортсмен произвел символическое вбрасывание, а также посетил раздевалку "Бостона" перед матчем. Там он произнес перед хоккеистами речь.

"Когда я говорю "Бостон", вы говорите — "силен"! Помните, сила в единстве. Мы должны поддерживать друг друга. Посмотрите налево, посмотрите направо, за этих людей вы бьетесь. Ребята, желаю вам самого лучшего. Вперед, "Бостон Брюинз"! Кто капитан? Возьми эту шайбу, когда я проведу вбрасывание. Это твоя шайба, это твоя арена! Кто тут любит подраться? Все! Вы победители и бойцы! Размажьте их, пленных не брать! Вперед, "Бостон Брюинз"! — сказал Макгрегор.

Ранее ирландец поддержал Тони Фергюсона после информации о странном поведении американца.