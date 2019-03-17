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Нурмагомедов ответил на вызов Фергюсона 

Lenta.ru + ещё 12 3 часа назад
Фото: Reuters
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов американца Тони Фергюсона. Он отреагировал на предложение возможного соперника в Twitter.
«Скоро увидимся, ниндзя», — написал Фергюсон, приложив к твиту фотографию с их несостоявшегося боя на турнире UFC 209.
«Прекращай курить», — ответил 30-летний россиянин.
15 марта стало известно, что жена Фергюсона обратилась в суд с требованием оградить ее от мужа. По словам женщины, боец вел себя неадекватно, не спал в течение трех дней, разгромил собственный дом, полагая, что в него кто-то забрался, и утверждал, что у него в ноге есть чип.
За день до этого 34-летний Фергюсон выразил готовность подраться с Нурмагомедовым, отреагировав на слова главы UFC Дэйны Уайта, утверждавшего, что американец не сможет встретиться с россиянином по личным причинам.
Бои между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывались четырежды. Всякий раз это случалось из-за проблем со здоровьем одного из соперников. Россиянин — чемпиона UFC в легком весе, в его активе 27 побед и ни одного поражения. В данный момент он продолжает отбывать 9-месячную дисквалификацию за драку, устроенную после победы над Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Фергюсон победил в 24 поединках и трижды проигрывал.
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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