Нурмагомедов ответил на вызов Фергюсона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов американца Тони Фергюсона. Он отреагировал на предложение возможного соперника в Twitter.

«Скоро увидимся, ниндзя», — написал Фергюсон, приложив к твиту фотографию с их несостоявшегося боя на турнире UFC 209.

«Прекращай курить», — ответил 30-летний россиянин.

15 марта стало известно, что жена Фергюсона обратилась в суд с требованием оградить ее от мужа. По словам женщины, боец вел себя неадекватно, не спал в течение трех дней, разгромил собственный дом, полагая, что в него кто-то забрался, и утверждал, что у него в ноге есть чип.

За день до этого 34-летний Фергюсон выразил готовность подраться с Нурмагомедовым, отреагировав на слова главы UFC Дэйны Уайта, утверждавшего, что американец не сможет встретиться с россиянином по личным причинам.