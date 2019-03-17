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Махачев выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Fotoarena/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
По заявлению чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, его друг, российский боец Ислам Махачев, проведёт свой следующий в рамках турнира UFC в Санкт-Петербурге.
«Увидимся 20 апреля в Санкт-Петербурге на турнире UFC. Ислам Махачев с декабря месяца ждёт боя, и если сейчас не подраться, то выступить придётся уже после месяца Рамадан. Так что мы приняли бой, хотя соперник и не из топ-15, но всё же. Имя оппонента скоро узнаете», — написал Нурмагомедов в Instagram.
Также боец добавил, что четверо представителей топ-15 рейтинга UFC отказались драться с Махачевым, несмотря на отсутствие у них предложений.
Ранее сообщалось, что Фергюсон обещает Нурмагомедову скорую встречу, россиянин предложил американцу бросить курить.
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