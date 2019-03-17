Махачев выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге

По заявлению чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова , его друг, российский боец Ислам Махачев, проведёт свой следующий в рамках турнира UFC в Санкт-Петербурге.

«Увидимся 20 апреля в Санкт-Петербурге на турнире UFC. Ислам Махачев с декабря месяца ждёт боя, и если сейчас не подраться, то выступить придётся уже после месяца Рамадан. Так что мы приняли бой, хотя соперник и не из топ-15, но всё же. Имя оппонента скоро узнаете», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Также боец добавил, что четверо представителей топ-15 рейтинга UFC отказались драться с Махачевым, несмотря на отсутствие у них предложений.

Ранее сообщалось, что Фергюсон обещает Нурмагомедову скорую встречу, россиянин предложил американцу бросить курить.