Сталлоне оценил «бой богов» Нурмагомедова и Макгрегора

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне поделился мнением о поединке между ирландцем Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит TMZ.

По мнению актера, Макгрегору следует сказать самому себе:

«Да, я пережил очень трудное время. Меня публично унизили. Я на жизненном перепутье… Но я должен победить противника, который кажется неуязвимым».

Он отметил, что боец должен быть вдохновлен сражением с таким сильным соперником.

Сталлоне заявил, что, если ирландец не сможет преодолеть свой страх и победить Нурмагомедова, это будет мучить его всю оставшуюся жизнь. Он добавил, что ждет нового противостояния этих «богов» UFC.

12 марта Макгрегор был задержан полицией после того, как разбил телефон фаната, который хотел сделать фото бойца. Спортсмен был сначала помещен под арест, но вскоре вышел на свободу, внеся залог.

Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся в октябре, досрочную победу одержал россиянин. После этого ходили слухи о том, что спортсмены могу провести реванш. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцам необходимо сперва сойтись в октагоне с другими соперниками.

В настоящий момент Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы из-за драки, которая вспыхнула после их поединка. Россиянин в январе получил девять месяцев дисквалификации, Макгрегор отстранен на шесть месяцев.