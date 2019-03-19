Бразильский боец пригрозил убить российского функционера 

Бразильский боец смешанного стиля Диего Брандао заявил, что приедет в Россию, чтобы убить главу Fight Nights Global Камила Гаджиева. Боец обвинил спортивного функционера в том, что тот не дает ему выступать.
«Эти парни больше не позволяют мне драться, у них нет денег, чтобы заплатить, и они не дают мне выступать в других организациях», — написал бразилец.
Он подчеркнул, что не выступал в рамках Fight Nights Global 18 месяцев.
«Он говорит, что не позволит мне драться нигде и разрушит мою жизнь, а я говорю ему, что приеду в Россию и убью его. Он думает, что я его сучка, но я не его сучка», — подчеркнул боец.
В комментарии Sports.ru Гаджиев заявил, что привык не относиться к словам Брандао всерьез, и назвал бойца «чудным парнем». Гаджиев подчеркнул, что мужчины часто бывают неуравновешенными и говорят что-то, «когда обратной дороги уже нет». По его словам, бразилец продолжит свою карьеру, но где именно, пока неизвестно.