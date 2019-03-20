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Макгрегор высказался о реванше с Нурмагомедовым 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон и рассматривает различные варианты с будущими соперниками. Одним из желанных боёв остаётся для него реванш с Хабибом Нурмагомедовым, о котором он высказался в очередной раз.
«Там, где была разборка, будет и реванш. Мы хорошо оторвались в последнем бою. Я надавал лещей его дружку и двоюродному брату, когда тот пытался сбежать из клетки и прыгнуть с ограждения октагона. Ничего не закончено. Был конфликт, будет и реванш», — рассказал Макгрегор BJPenn.com.
Также ирландец отметил хорошую подготовку Хабиба к бою и что россиянин в стойке сумел его удивить.
Как сообщал News.ru, Конор Макгрегор хочет провести очередной бой на июльском турнире UFC.
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