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Авербух похвалил Загитову и Медведеву за лучшие прокаты в сезоне

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года в Сайтаме

Чайковская: Медведева была уверена в себе, этого мы давно у неё не видели