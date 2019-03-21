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ММА. Конор Макгрегор решил в третий раз подраться с Диасом 

Вести.Ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Ирландский экс-чемпион ведущего американского промоушена UFC Конор Макгрегор, который осенью проиграл чемпионский бой россиянину Хабибу Нурмагомедову, планирует вернуться в октагон и провести третий бой с американцем Нейтом Диасом.
Диас довольно давно не выходил в клетку, а два последних по времени его поединка прошли в 2016 году: в марте он выиграл у Макгрегора удушающим приемом, а в августе уступил согласно решению всех арбитров возле ринга.
Тем не менее, американец остается потенциальной звездой UFC и рассматривается руководством Лиги как один из претендентов на титул чемпиона в легкой весовой категории.
"Нейт дрался со мной и победил меня, — цитирует Макгрегора британское издание Daily Mail. — Затем он не стал почивать на лаврах и предоставил мне право на реванш, так что я не испытываю к нему ничего, кроме уважения. И я в определенном долгу перед Диасом, поэтому третий бой должен состояться".
Некоторое время назад ходили слухи о возможном поединке Макгрегора с другим американцем — Дональдом "Ковбоем" Серроне, которому ирландец вроде бы собирался дать шанс. Но переговоры сорвались из-за нежелания ирландского бойца выступать не первым номером на очередном турнире UFC.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Диас Нейт
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