Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Источник: следующий бой Хабиба Нурмагомедова состоится 7 сентября 

Спорт-Экспресс + ещё 6 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Чемпион UFC в легком весе (до 70, 3 кг) Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой 7 сентября, сообщил в Инстаграме журналист Азамат Бостанов.
— 7 сентября — именно в этот день Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой, — написал Бостанов.
Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев из-за беспорядков, которые произошли после его поединка с Конором Макгрегором. Бой состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе, 30-летний российский спортсмен победил болевым приемом в четвертом раунде. Друг Хабиба — Зубайра Тухугов и его брат — Абубакар Нурмагомедов, также участвовавшие в беспорядках, были дисквалифицированы на 12 месяцев. Дисквалификации отсчитываются со дня боя между Нурмагомедовым и Макгрегором. Таким образом, Хабиб отстранен до 6 июля 2019 года, а Тухугов и Абубакар Нурмагомедов — до 6 октября 2019-го.
Ранее Нурмагомедов говорил, что выйдет в октагон не раньше, чем свои следующие поединки проведут Тухугов (боец UFC) и его брат Абубакар (боец PFL).
Нурмагомедов провел в ММА 27 боев, победив в каждом.
Спорт-Экспресс: последние новости
Масвидаль после победы на турнире UFC устроил драку с Эдвардсом. Видео Петр Ян: "Готов выйти на чемпионский бой UFC хоть завтра" "Бросай курить". Хабиб ответил Фергюсону
Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию
Фигурное катание Статьи
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Летние виды спорта
Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Футбол
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Туктамышева оценила прокат бойфренда на ЧМ в Японии
Фигурное катание
У сборной России появились большие проблемы
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение