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Стала известна дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова 

Газета.Ru + ещё 3 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Стала известна дата проведения следующего поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает "Советский спорт".
Бой состоится 7 сентября 2019 года. Имя соперника пока неизвестно.
"7 сентября — именно в этот день Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой", — написал в инстаграме журналист Азамат Бостанов.
На данный момент российский боец смешанного стиля (ММА) отбывает девятимесячную дисквалификацию за потасовку после турнира UFC 229, в рамках которого проходил его бой с ирландцем Конором Макгрегором.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт
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