Стала известна дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова

Бой состоится 7 сентября 2019 года. Имя соперника пока неизвестно.

"7 сентября — именно в этот день Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой", — написал в инстаграме журналист Азамат Бостанов.