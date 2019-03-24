Сейчас вылетит птичка

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Нэшвилле наказал тех, кто всегда ставит на фаворита. В главном поединке вечера бывшему чемпион UFC Энтони Петтису предрекали поражение от потомственного кикбоксера Стивена Томпсона . Но все решил один удар. Подробнее — в материале «Ленты.ру»

Американские ниндзя

На сегодняшний день полусредний вес, вероятно, самый динамичный дивизион UFC. Настоящий Дикий Запад. Во времена пребывания на троне Избранного Тайрона Вудли данная весовая категория славилась зрелищными и опасными претендентами. А на UFC 235 картина стала еще запутаннее: до этого казавшийся неуязвимым Вудли без шансов и совершенно по делу уступил Камару Усману. В большую игру ворвался Бен Аскрен , пускай и очень спорно, но сохранивший ноль в графе «поражения» в поединке с бывшим чемпионом Робби Лоулером.

Спустя две недели в Лондоне Хорхе Масвидал буквально уничтожил бывшего претендента на титул Даррена Тилла и вскарабкался на пятую строчку в рейтинге полусреднего веса. И чтобы голова фанатов MMA и вовсе пошла кругом UFC Fight Night 148 вернул в дело незабываемого Стивена Томпсона, которому предстояла встреча с Энтони Петтисом. Для последнего — это первое появление в полусреднем весе с 2008 года. Тогда Петтис еще даже не имел действующего контракта с UFC.

К слову, в октябре 2018-го американец по прозвищу Шоутайм устроил кровавое зрелище на пару с Тони Фергюсоном. Пускай Петтис и уступил в том поединке, само противостояние было признано лучшим боем вечера. Да, на том же UFC 229 пояс чемпиона защитил Хабиб Нурмагомедов

На этот раз Петтис поднялся в весе. Американец раздобрел и признался перед боем, что доволен нынешним положением дел. Наконец-то можно забыть об изнуряющей весогонке.

Первый же соперник Петтиса в полусреднем дивизионе занимал перед боем третью строчку рейтинга. И представлялся на редкость неудобным соперником.

В отличие от новой породы универсальных солдат MMA, вроде того же Джона Джонса , Томпсон — представитель традиционных боевых искусств. Он погружен в единоборства с самого раннего возраста. Тренировался с Жоржем Сен-Пьером и обладает рекордом в кикбоксинге из 57 побед без поражений.

36-летний американец возвращает в октагон сочные драки из боевиков 80-х. Иногда не покидает чувство, что нога Уандербоя на миллиметры разминулась с целью. Уж слишком чистыми выглядят его удары. Ничего удивительного — Стивен впервые очутился на доджо аж в три года. Американец — потомственный мастер единоборств. Его отец Рэй Томпсон — сам в прошлом не знающий поражений кикбоксер, все эти годы помогал сыну оттачивать мастерство.

И пускай Томпсон напоминает манерой какого-нибудь Джонни Кейджа из культового «Мортал Комбата», для его оппонентов бой с ним — далеко не игра. Стивен располагается боком к сопернику, что делает его неудобной мишенью. А чтобы жизнь медом не казалась, боец еще и норовит резко менять угол атаки.

Перед боем с Петтисом Стивен отметил, что в одном компоненте — борьбе в партере, — он действительно уступает сопернику. И честно признался, что собирается вести поединок исключительно в стойке.

Томпсона почти 10 месяцев не было в октагоне. Свой последний бой против Тилла (последний, кстати, не сделал вес к их бою) он уступил. Так что и Петтису и Томпсону необходимо было закрыть поражение.

Арсенал Шоутайма шире, чем у оппонента. Американец — обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Умение душить и заламывать в 2013-м принесло ему чемпионский пояс в легком весе. Тогда Петтис, находившийся под Бенсоном Хендерсоном, завладел рукой оппонента и вынудил того сдаться эффектным рычагом локтя. В результате он получил титул и бонус за лучший прием вечера. Да и с ударной техникой у него, мягко говоря, все в порядке — черный пояс по тхэквондо говорит сам за себя.

Полет Супермена

Пускай Петтис является бывшим чемпионом и в целом знаковым именем в MMA — в полусреднем весе ему только предстояло доказать свою состоятельность. Букмекеры почти не верили в Энтони в бою с Томпсоном.

Стивен уверенно чувствовал себя в восьмиугольнике с самого начала поединка. Он демонстрировал привычную мобильность, охотно менял стойку и сразу принялся радовать болельщиков стильными ударами ногами.

Петтис выступал в роли догоняющего. Его лоукики скорее раздразнивали Томпсона, чем рушили его игру. Уандербой под конец первого раунда взвинтил темп и пустил Петтису кровь, разбив нос. Казалось, опытный кикбоксер в шаге от того, чтобы воплотить в жизнь прогнозы букмекеров.

Лишь форма арены да вечный рефери Херб Дин напоминали о том, что стадион в Нэшвилле наблюдает поединок по правилам MMA. Петтис и Томпсон на пару не совершили ни одной попытки тейкдауна и ни разу не вошли в клинч. Стивен по-хозяйски расстреливал соперника ударами ногами, изредка разбавляя комбинации кулаками. Петтис же, явно уступавший в технике, во втором раунде уже перестал каждый раз искать ответы на атаки Томпсона. Тот продолжил тянуть одеяло схватки на себя.

Дело запахло досрочной победой Томпсона. Петтису явно с трудом удавалось дышать через разбитый нос. Казалось, он вот-вот бросит состязаться с виртуозным соперником в стойке и полезет в борьбу, ловить удачу в партере.

Вот Петтиса от удара соперника отбрасывает спиной к клетке. Томпсон, уже готовый добавить, чуть раскрывается. А Шоутайм пружинит и кулаком в воздухе пробивает сопернику челюсть. Оглушающий «удар Супермена» (удар, при котором боец в прыжке бьет соперника вытянутой вперед рукой, — прим. «Ленты.ру»), и Стивен уже распластался на канвасе. Осмелевший Энтони бросается добивать, наносит еще два удара в голову оппонента и перед ним вырастает спина рефери. Все.

Томпсон оправился от глухого нокаута, обнаружив себя на стуле в окружении обеспокоенных людей, а Петтиса — ликующим. Тот, увидев, что соперник очнулся, поспешил отдать ему должное. А Стивен всем своим видом показал, что остался под большим впечатлением. Впрочем, оба бойца хотели этого поединка и по сути сами договорились о нем в соцсетях. В их противостоянии не было треш-тока. Ничего, кроме взаимного уважения.

Петтис ворвался в старый-новый для себя дивизион. Уничтожил третьего номера рейтинга, воспользовавшись единственным шансом в схватке. И, как его и обязывает никнейм, устроил в этот вечер настоящее шоу.