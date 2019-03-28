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Емельяненко рекомендовал Кокляеву быть «аккуратнее» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец ММА Александр Емельяненко в Инстаграме ответил на слова известного российского штангиста и пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Последний ранее сказал следующее:
"Российские бойцы MMA Александр Емельяненко и Сергей Харитонов недавно обменяли любезностями на просторах интернета, тем самым развеяв миф, что качки тупые. Теперь тупые не только качки. Если они меня найдут? Я с обоими общаюсь. Побьют? Здесь бабушка на двое сказала. И веник раз в год стреляет, а если потренироваться, то и два".
— Миха, приветствую тебя. Посмотрел видео, где ты сидишь на кухне и про стреляющие веники рассказываешь, — сказал Емельяненко. — Если бы я не знал тебя, то подумал, что кухонные боксеры это именно такие вот люди. Но я думаю, что проще из веника стрельнуть, чем тебе научиться драться и побить меня. Аккуратнее будь, а то могу скоро прийти к тебе в спортзал.
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Комментарии1
MMA , Бокс , Александр Емельяненко , Сергей Харитонов
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