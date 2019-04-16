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Еще один блогер вызвал националиста Дацика на бой 

Lenta.ru + ещё 68 13 часов назад
Фото: @sobolevv
Блогер Николай Соболев бросил вызов бойцу смешанного стиля (ММА) Вячеславу Дацику. Об этом он написал в своем Instagram.
Соболев назвал Дацика пивной бочкой и предложил ему «жестко» подраться. «Выживешь после Артема Тарасова (блогер и боец ММА — прим. „Ленты.ру“) — принимай вызов», — заявил Соболев.
Дацик и Тарасов встретились 15 апреля. По информации РБК, националист этот бой проиграл. Его дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя. При этом соперник Дацика был на 70 килограммов легче него.
Дацик вышел на свободу 26 февраля в связи с истечением сроков давности по делу о «марше проституток». В мае 2016-го он заставил сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге пройтись голыми по улице. Националист пытался повторить аналогичные действия еще в одном публичном доме, но был задержан и признан виновным по трем статьям.
Мужчина уже был судим за серию вооруженных налетов на салоны сотовой связи в Петербурге. Во время судебных разбирательств он сбежал из психиатрической клиники, куда был направлен на принудительное лечение, и незаконно отправился в Норвегию, откуда был экстрадирован в Россию и приговорен к пяти годам колонии.
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MMA , Бокс , Артем Тарасов , Николай Соболев , Lenta.ru
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