Ф. Емельяненко: в президенты пока не планирую, Путин хорошо себя чувствует

Боец смешанных единоборств, почётный президент Союза ММА Росссии Фёдор Емельяненко заявил, что в его планы не входит политическая карьера на посту президента страны. «Планирую ли баллотироваться в президенты России, когда закончу карьеру? Владимир Владимирович, похоже, хорошо себя чувствует, так что пока нет. Его только недавно выбрали, кажется, у него ещё 4,5 года», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв. В ходе предвыборной кампании 2018 года Фёдор Емельяненко был доверенным лицом Владимира Путина . С 2007 года спортсмен является членом партии «Единая Россия» . В разные годы он занимал должности на государственной службе, в том числе был депутатом Белгородской областной думы и членом Совета по развитию физкультуры и спорта.