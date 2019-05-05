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Ф. Емельяненко: в президенты пока не планирую, Путин хорошо себя чувствует 

Чемпионат.com + ещё 21 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Боец смешанных единоборств, почётный президент Союза ММА Росссии Фёдор Емельяненко заявил, что в его планы не входит политическая карьера на посту президента страны.
«Планирую ли баллотироваться в президенты России, когда закончу карьеру? Владимир Владимирович, похоже, хорошо себя чувствует, так что пока нет. Его только недавно выбрали, кажется, у него ещё 4,5 года», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
В ходе предвыборной кампании 2018 года Фёдор Емельяненко был доверенным лицом Владимира Путина. С 2007 года спортсмен является членом партии «Единая Россия». В разные годы он занимал должности на государственной службе, в том числе был депутатом Белгородской областной думы и членом Совета по развитию физкультуры и спорта.
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MMA , Бокс , Иван Ковалев , Федор Емельяненко , Владимир Путин , Единая Россия
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