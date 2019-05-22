Макгрегор сообщил о реванше с Нурмагомедовым

Ирландец Конор Макгрегор высказал уверенность в том, что проведет реванш с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. По словам бойца, он признает поражение в первом бою. Макгрегор тогда проиграл удушающим приемом в четвертом раунде.

​— Что случилось, то случилось, бой прошел, поединок окончен, — цитирует Макгрегора bjpenn.com. — Хабиб перелез через клетку и прыгнул в толпу, чтобы немного пошуметь. Но как только он это сделал, он спрятался. Я бы сказал сбежал, потому что они и есть крысы.

Мое уважение и поздравления, он выиграл бой. Но давайте посмотрим, что будет в следующий раз. Уверен, что будет еще раз. Давайте. Я скромен в победе и поражении, несмотря ни на что.

В конце концов это спорт, жестокий спорт, но все еще спорт. Я уважаю его, в тот вечер я проиграл.