«Он дырявый»: Емельяненко оскорбил Харитонова 

Сергею Харитонову, «видимо, кто-то присунул», пошутил в своем инстаграме Александр Емельяненко.
Ранее Емельяненко дал согласие подраться с Харитоновым, а тот, в свою очередь, пообещал дать свое после получения «достойного» финансового предложения.
Вчера в своем инстаграме Харитонов опубликовал видеообращение к президенту Fight Nights Global Камилу Гаджиеву — организатору потенциального боя.
«Камил, пока ты мне готовишь достойное предложение, обсуждаешь его непонятно с кем в интернете, я, наверное, уже рожу», — заявил боец.
Сегодня на эту реплику Харитонова ответил Емельяненко. На своей странице в той же соцсети он разместил видеозапись, на которой высмеял «собравшегося рожать Харитона».
«Я же говорил, что он дырявый. Видимо, кто-то присунул ему», — заявил он и пожелал всем хорошего дня и отличного настроения.