«Он дырявый»: Емельяненко оскорбил Харитонова

Ранее Емельяненко дал согласие подраться с Харитоновым, а тот, в свою очередь, пообещал дать свое после получения «достойного» финансового предложения.

Вчера в своем инстаграме Харитонов опубликовал видеообращение к президенту Fight Nights Global Камилу Гаджиеву — организатору потенциального боя.

«Камил, пока ты мне готовишь достойное предложение, обсуждаешь его непонятно с кем в интернете, я, наверное, уже рожу», — заявил боец.

Сегодня на эту реплику Харитонова ответил Емельяненко. На своей странице в той же соцсети он разместил видеозапись, на которой высмеял «собравшегося рожать Харитона».