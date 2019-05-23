Менеджер Нурмагомедова высмеял его соперников

Менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз пошутил над основными оппонентами своего подопечного Тони Фергюсоном и Конором Макгрегором

Настоящий чемпион дерётся с претендентом номер один, клоун с ковбоем, а лентяй с тем, кто заберёт его душу, — написал Абдель-Азиз на своей странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ali (@aliabdelaziz000) 22 Май 2019 в 4:47 PDT

При этом напротив Макгрегора он поставил фотографию Джастина Гейтжи.

Как сообщал News.ru, российские бойцы Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов добились сокращения срока своей дисквалификации и смогут выступить на одном турнире с Хабибом Нурмагомедовым 7 сентября.