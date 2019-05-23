Менеджер Нурмагомедова высмеял его соперников 

Менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз пошутил над основными оппонентами своего подопечного Тони Фергюсоном и Конором Макгрегором.
Настоящий чемпион дерётся с претендентом номер один, клоун с ковбоем, а лентяй с тем, кто заберёт его душу, — написал Абдель-Азиз на своей странице в Instagram.
При этом напротив Макгрегора он поставил фотографию Джастина Гейтжи.
Как сообщал News.ru, российские бойцы Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов добились сокращения срока своей дисквалификации и смогут выступить на одном турнире с Хабибом Нурмагомедовым 7 сентября.