10 seconds of perfection — the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma #PFL2 pic.twitter.com/w2bnIsHJH5— #PFLmma (@ProFightLeague) 24 мая 2019 г.