Боец UFC Ян рассказал о подготовке к бою с Риверой

Россиянин Пётр Ян, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал о процессе подготовки к следующему поединку. «До взвешивания осталось 11 дней. Этого времени должно хватить, чтобы спокойно акклиматизироваться и пройти «весогонку». Мы уже забронировали отель в Чикаго, рядом с которым есть зал, где мы проведем часть тренировок. Сейчас мой вес составляет 68,5 кг, осталось согнать всего семь», — цитирует россиянина пресс-служба клуба «Архангел Михаил». Поединок Петра Яна с Джимми Риверой состоится 8 июня на турнире UFC 238. Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал подробности нападения Макгрегора на автобус его клиента.