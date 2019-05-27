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Боец UFC Ян рассказал о подготовке к бою с Риверой 

RT на русском + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Пётр Ян, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал о процессе подготовки к следующему поединку.
«До взвешивания осталось 11 дней. Этого времени должно хватить, чтобы спокойно акклиматизироваться и пройти «весогонку». Мы уже забронировали отель в Чикаго, рядом с которым есть зал, где мы проведем часть тренировок. Сейчас мой вес составляет 68,5 кг, осталось согнать всего семь», — цитирует россиянина пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
Поединок Петра Яна с Джимми Риверой состоится 8 июня на турнире UFC 238.
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