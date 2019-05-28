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Боец ММА вспомнил о бесконечных драках в Дагестане 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов вспомнил, как в детстве ему приходилось драться со сверстниками. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».
Багутинов вырос в Дагестане, где, по его словам, действовало такое правило: «Если не дерешься на улице — значит, ты не мальчик». Он рассказал, что от дома до спортзала, где проходили его тренировки, нужно было пройти около 500 метров. На этой дистанции Багутинов успевал подраться пять раз.
«Специально выходил на час раньше. Чуть прошел — подрался, еще чуть-чуть — снова подрался», — рассказал боец. Он отметил, что чаще всего драки устраивали старшие ребята, которые «натравливали» на него своих младших братьев. «Подрались, пожали друг другу руки, пошел дальше», — заключил Багутинов.
В ноябре 2018-го была опубликована автобиография россиянина Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В ней дагестанец вспоминал, как в детстве дрался почти каждый день. Вдвоем с младшим братом Абубакаром они «уделывали кого угодно».
33-летний Багаутинов выступает в промоушене Fight Nights Global. Также он известен по участию в боях под эгидой UFC. В 2014 году он проиграл Деметриусу Джонсону в поединке за звание чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Всего за свою карьеру спортсмен выходил в октагон 24 раза, победил в 18 боях и шесть раз проиграл.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов
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