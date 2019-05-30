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UFC избавился от россиянина после критики главы компании 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: russianchicagomag.com
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расстался с российским тяжеловесом Дмитрием Смоляковым. Об этом сообщает LowkickMMA.
27 апреля россиянин уступил Грегу Харди нокаутом в первом раунде. Выступление Смолякова вызвало негативную реакцию у главы UFC Дэйны Уайта, который усомнился в том, что победы Смолякова вне UFC были добыты в боях с достойными соперниками.
Российский боец в очередной раз не смог задержаться в промоушене. Поединок против Харди на UFC Fight Night 150 стал возвращением Смолякова после двух неудач под эгидой UFC, которые также спровоцировали его уход из организации.
Большую часть карьеры Смоляков выступал в России и на Украине. В его активе девять побед, четыре из которых — нокаутом. Все три поражения Смоляков потерпел в UFC.
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