Скандальный мяч и голое шоу: как «Ливерпуль» разбил «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов и завоевал свой шестой кубок самого престижного клубного турнира в Европе. Спорный пенальти, назначенный на 24-й секунде, забег раздевшейся фанатки по полю и бильярдный удар кошмара «Барселоны» Дивока Ориги, который все решил, — «Газета.Ru» рассказывает о самом интересном в этой встрече.

Безумства фанатов

Накануне финала Лиги чемпионов англичане буквально наводнили Мадрид, причем фанатов «Ливерпуля», кажется, было раз в десять больше, чем их соперников. По крайней мере, так казалось визуально.

«Красные» заполнили большую часть туристической улицы вблизи центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль и спели хором гимн своего клуба — You'll Never Walk Alone.

Выложившая это видео в твиттере испанская журналистка Ноеми де Мигель написала, что у нее бегут «мурашки по коже», — и ее вполне можно понять.

… и веселились в каждом баре, словно предчувствовали, что на этот раз удача от них не отвернется.

Дошло до того, что испанцы начали шутить в соцсетях в стиле «В Ливерпуле что, остался только один официант?»

Поклонники «Тоттенхэма» накануне встречи не отличились ничем особенным, кроме стычки с местной полицией:

отряд испанских стражей порядка заехал в бар и арестовал четырех фанатов «шпор» за чрезмерно громкие кричалки, раздражавшие местных жителей.

В Мадриде, кстати, оказались и фанаты «Аякса», которые, видимо, заранее приобрели билеты на самолет и забронировали гостиницу, уверенные, что их любимцы не дадут «Тоттенхэму» отыграться в полуфинале.

В итоге к вечеру пробки в столице Испании достигли такого пика, что люди просто выходили из машин и шли 2 км до стадиона пешком.

… а у «Тоттенхэма» появился лидер атаки Гарри Кейн , который по причине повреждения не участвовал в битве с «Аяксом».

От английских команд требовали безумного матча, но начало встречи все равно превзошло все ожидания: Садио Мане заработал пенальти уже на 24-й секунде.

Форвард выполнил подачу в штрафную «Тоттенхэма», полузащитник «шпор» Мусса Сиссоко неудачно выставил руку, преградив путь мячу, и судья, недолго думая, назначил 11-метровый.

Игроки «Тоттенхэма» отреагировали на ситуацию чрезвычайно сдержанно, словно не до конца веря в происходящее, однако арбитр не стал даже смотреть видеоповтор — так был уверен в своем решении.

Салах пробил по центру, Уго Льорис завалился вправо — гол.

Как ни странно, после гола игра продолжила развиваться так, словно ничего и не было. «Ливерпуль» не побежал атаковать на эмоциональном подъеме, а «Тоттенхэм» не помчался в панике сравнивать счет. Видимо, обе команды понимали, что впереди еще слишком много времени, чтобы делать какие-то выводы, и продолжали присматриваться друг к другу.

Не было ни грубых провалов, ни стопроцентных моментов: соперники обмениваясь атаками с такой непринужденностью, словно это очередной матч чемпионата Англии.

Сон Хын Мин иногда пытался накручивать соперников при помощи дриблинга, но безуспешно, Салах бил издалека, но неточно, Кейна вообще не было видно.

Ситуацию слегка накалил только хлесткий дальний удар Трента Александра-Арнольда, который на 17-й минуте едва не попал в левый нижний угол.

Ну, и на 18-й минуте девушка выбежала на поле в откровенном наряде, победно вскинув руки. Стюарды догнали ее и аккуратно увели с поля.

Нарушительницей порядка оказалась модель из США Кинси Волански — видимо, ей захотелось немного увеличить число подписчиков в инстаграме.

В остальном игра редко вызывала по-настоящему сильные переживания. Был убийственно спокоен даже эмоциональный Клопп. Тренер проигрывавшей команды Почеттино проявил первое недовольство происходящим лишь на 25-й минуте, когда защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон грубо заехал рукой в лицо Кирану Триппьеру, но судья не стал наказывать его желтой карточкой.

Нейтральному зрителю было откровенно скучно, и потому удар того же Робертсона (на этот раз — по мячу) на 38-й минуте казался великолепным моментом, хотя снаряд полетел по центру и такой опытный вратарь, как Льорис, просто обязан был его отражать — что он и сделал.

Таким же образом в «яркое» событие превратилась неожиданная остановка в игре, связанная с повреждением защитника «шпор» Яна Вертонгена , у которого заболела рука.

Впрочем, к счастью, обошлось без серьезной травмы, и игрок продолжил встречу.

Во втором тайме соперники ощутимо прибавили в активности, и на не верящих своему счастью болельщиков посыпались момент за моментом.

Вот Салах ворвался в чужую штрафную по правому флангу, но защитник заблокировал удар; Робертсон выполнил подачу едва ли не во вратарскую, и Льорис чудом опередил Мане, забрав мяч в руки; Деле Алли пробил по воротам с нескольких метров, но попал в защитника!

Игра постепенно разогревалась. Первым на изменившуюся ситуацию отреагировал Клопп: на 58-й минуте он заменил Фирмино, который вообще ничего не сделал за свое время на поле, на Дивока Ориги — автора победного гола «Ливерпуля» в полуфинальном противостоянии с «Барселоной».

Спустя четыре минуты ушел подуставший Вейналдум, уступив место Джеймсу Милнеру , и тот почти сразу мощно пробил впритирку со штангой — попади он в створ, Льорис бы уже ничего не сделал.

Почеттино ответил на это заменой полузащитника Гарри Уинкса на Лукаса Моуру — в ответной полуфинальной встрече против «Аякса» именно бразилец спас «Тоттенхэм», оформив хет-трик.

И Моура действительно чуть не сравнял счет на 81-й минуте: Алисон отразил мощный удар Сона из-за пределов штрафной, но после отскока мяч доставили до бразильца, который мог расстреливать вратаря, если бы не пробил прямо по центру…

В итоге все решилось на 87-й минуте: Ориги оправдал свой выход на поле бильярдным ударом в дальний угол — Льорис растянулся на газоне, но немного не достал.

Так «Ливерпуль» завоевал свой шестой кубок Лиги чемпионов в истории, а Клопп впервые выиграл финал еврокубка — с седьмой попытки.

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