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Макгрегор в пролете: Хабиб сразится с Порье 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
UFC официально объявил, что 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби состоится бой чемпиона организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с обладателем временного титула Дастином Порье.
4 июня Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) сделал официальное объявление о главном бое вечера организации, который пройдет в Абу-Даби 7 сентября.
Центральным событием UFC 242 станет поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье.
Именно Порье назывался в качестве наиболее вероятного следующего соперника для Хабиба.
Напомним, что Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля прошлого года, когда единогласным решением судей победил Эла Яквинту, заменившего в том бою получившего травму во время коммерческих мероприятий по раскрутке вечера Тони Фергюсона.
После этого 6 октября россиянин успешно провел свою первую защиту титула, в самом рейтинговом бою в истории смешанных единоборств болевым приемом (ущемление шеи) заставив сдаться в четвертом раунде ирландца Конора Макгрегора.
Именно Фергюсон и Макгрегор были двумя другими претендентами на поединок с Хабибом, но UFC решил не нарушать свои устои и дал право на титульный бой Порье, который 13 апреля прошлого года завоевал временный титул в легком весе, единогласным решением рефери победив Макса Холлоуэя.
Тот поединок был признан боем вечера на UFC 236 и существенно поднял котировки Порье как элитного бойца.
«Порье заслужил этот бой, он прошел Холлоуэя. Порье — опасный соперник. Но мы будем готовиться, чтобы провести большую часть поединка в стойке», — прокомментировал ТАСС объявление отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.
А агент Хабиба Али Абдель-Азиз рассказал журналисту Бретту Окамото, что его клиент подписал контракт на несколько новых боев с организацией, хотя раньше ходили слухи, что после двух оставшихся по нынешнему соглашению поединков россиянин может покинуть промоушен насовсем.
Подробности контракта в данный момент не разглашаются, но Абдель-Азиз заявил, что в контракте прописаны условия о возможном поединке с экс-чемпионом UFC в полусреднем и среднем весах Жоржем Сен-Пьером, который объявил о завершении карьеры в феврале.
Весьма вероятной остается и встреча Хабиба с Макгрегором или Фергюсоном. В случае успешной защиты собственного титула, россиянин, весьма вероятно, подерется с кем-нибудь из них.
Также логичным выглядит, чтобы Макгрегор и Фергюсон сошлись в очном поединке и определили, кто из них станет следующим соперником Хабиба.
Напомним, что российский боец до сих пор не потерпел ни единого поражения в своей профессиональной карьере, одержав 27 побед кряду, одиннадцать из которых пришлись на главный мировой промоушен.
Что касается Порье, то на его счету за 25 побед при пяти поражениях за карьеру с рекордом 17-4 в UFC. Американец побеждал таких бойцов, как Энтони Петтис, Эдди Альварес и Джастин Гейджи, но проигрывал Макгрегору и Майклу Джонсону, нанесшему ему 17 сентября 2016 года последнее на данный момент поражение.
Что главный бой в Абу-Даби будет именно таким, никто уже не сомневался с тех пор, как Хавьер Мендес, главный тренер American Kickboxing Academy, где готовится Нурмагомедов, рассказал, что тот уже тренируется перед боем конкретно к Порье. Так и вышло.
Порье является отменным ударником, который крайне мощно работает в стойке, особенно в первых раундах. Другое дело, что его слабой стороной, возможно, является выносливость, но, даже устав, он не останавливается, продолжая работать на характере.
Кроме того, американец крайне неуступчив в борьбе, и его очень трудно перевести в партер, что и станет главной интригой боя. Если Хабибу не удастся навязать свой сценарий поединка, у дагестанского Орла могут появиться проблемы. Правда, до сих пор помешать вести сражение по его сценарию россиянину еще никому не удавалось.
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Комментарии
MMA , Статьи , Тони Фергюсон , Энтони Петтис , Эдди Альварес , Конор Макгрегор , Абдулманап Нурмагомедов , Хавьер Мендес , Хабиб Нурмагомедов , Майкл Джонсон , Эл Яквинта , ИТАР-ТАСС
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