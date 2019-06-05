Стало известно о связях Ким Кардашьян с Макгрегором

Шотландский журналист восстановил родословную звезды реалити-шоу Ким Кардашьян , сообщает "Советский спорт".

В результате расследования Крейга Уильямса из Daily Record, оказалось, что светская львица является дальней родственницей экс-чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Конора Макгрегора

За связь двух известных личностей ответственен якобинский повстанец Роб Рой Макрегор. Также Уильямс смог обнаружить, что корни генеалогического древа Кардашьян уходят к потомкам первого короля Шотландии Кеннета Макаллина.

Это открытие журналист смог сделать благодаря пра-пра-пра-прабабушке дивы по линии матери — Маргарет Элизабет Маги.

Сообщается, что далекий прадед Маргарет Томас Макги родился в Шотландии в 1645 году, эмигрировав позже в Вирджинию с семьей. Он же был родственником Роба Роя.

Свою фамилию он изменил на Маги в связи с Джеймсом Макгрегором, выступавшим на стороне Карла I во время гражданских войн XVII века.

"Я решил, что их семья должна знать о своем происхождении. Коечно же, все это подтверждено историческими документами. Если честно, я и не подозревал, что семья Кардашьянов может быть связана с такой важной фигурой шотландской истории. И раз Макгрегоры утверждают, что они прямые потомки шотландских королей, Ким может претендовать на трон", — заявил журналист.

Пока Кардашьян никак не отреагировала на эту новость, кроме как ретвитнув запись со статьей, сопроводив ее эмодзи с короной.

Макгрегор, в свою очередь, позитивно отреагировал на такое событие.

"Добро пожаловать в семью", — написал ирландец в твиттере.

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