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Стало известно о связях Ким Кардашьян с Макгрегором 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: @kimkardashian
Шотландский журналист восстановил родословную звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, сообщает "Советский спорт".
В результате расследования Крейга Уильямса из Daily Record, оказалось, что светская львица является дальней родственницей экс-чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Конора Макгрегора.
За связь двух известных личностей ответственен якобинский повстанец Роб Рой Макрегор. Также Уильямс смог обнаружить, что корни генеалогического древа Кардашьян уходят к потомкам первого короля Шотландии Кеннета Макаллина.
Это открытие журналист смог сделать благодаря пра-пра-пра-прабабушке дивы по линии матери — Маргарет Элизабет Маги.
Сообщается, что далекий прадед Маргарет Томас Макги родился в Шотландии в 1645 году, эмигрировав позже в Вирджинию с семьей. Он же был родственником Роба Роя.
Свою фамилию он изменил на Маги в связи с Джеймсом Макгрегором, выступавшим на стороне Карла I во время гражданских войн XVII века.
"Я решил, что их семья должна знать о своем происхождении. Коечно же, все это подтверждено историческими документами. Если честно, я и не подозревал, что семья Кардашьянов может быть связана с такой важной фигурой шотландской истории. И раз Макгрегоры утверждают, что они прямые потомки шотландских королей, Ким может претендовать на трон", — заявил журналист.
Пока Кардашьян никак не отреагировала на эту новость, кроме как ретвитнув запись со статьей, сопроводив ее эмодзи с короной.
Макгрегор, в свою очередь, позитивно отреагировал на такое событие.
"Добро пожаловать в семью", — написал ирландец в твиттере.
Ранее тренер Макгрегора пригрозил певцу Дрейку ударом ноги с разворота
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Роб Рой , Ким Кардашьян , Советский спорт
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