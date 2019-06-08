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Хабиб поведал о подготовке к бою с Порье 

Газета.Ru + ещё 27 4 часа назад
Фото: ТАСС
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей команде и подготовке к защите титула от Дастина Порье, передает "Советский спорт"..
"У нас большая и сплоченная команда, семья, в которую входит мой отец, тренер Хавьер Мендес, все братья — Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Али Абдель-Азиз, Ризван Магомедов. Все братья вносят долю в этот успех.
Мы еще не закончили. То, что было 6 октября, это не начало, но середина нашего пути. Впереди у нас несколько лет и немало боев. Мы планируем дальше писать нашу историю и показывать, что мы здесь высоко в горах можем достигать больших успехов. Сейчас будет месяц подготовки в горах. Потом два месяца в зале АКА. И в концовке 15 дней в Абу-Даби, чтобы акклиматизироваться. На подготовку 94 дня. Думаю, этого достаточно, чтобы привести себя в оптимальную форму", — сказал Нурмагомедов на своем ютуб-канале.
Стои отметить, что бой против Порье пройдет на UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.
Ранее боксер дал первое интервью после выхода из комы.
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MMA , Абубакар Нурмагомедов , Хавьер Мендес , Хабиб Нурмагомедов , Зубайра Тухугов , Ислам Махачев , Ризван Магомедов , Советский спорт
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