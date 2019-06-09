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Россиянин Попов проиграл Вайнленду в дебютном бою в UFC 

RT на русском + ещё 36 6 часов назад
Фото: vk.com
На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 238 россиянин Григорий Попов уступил американцу Эдди Вайнленду.
Поединок на турнире UFC 238 между Григорием Поповым и Эдди Вайнлендом завершился техническим нокаутом во втором раунде. После серии ударов от американца рефери остановил бой.
Попов потерпел поражение в дебютном для себя поединке в UFC.
Ранее Ян заявил, что России нужен ещё один чемпион UFC.
RT на русском: последние новости
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MMA , Григорий Попов
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