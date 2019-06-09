Россиянин Попов проиграл Вайнленду в дебютном бою в UFC

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 238 россиянин Григорий Попов уступил американцу Эдди Вайнленду.

Поединок на турнире UFC 238 между Григорием Поповым и Эдди Вайнлендом завершился техническим нокаутом во втором раунде. После серии ударов от американца рефери остановил бой.

Попов потерпел поражение в дебютном для себя поединке в UFC.

Ранее Ян заявил, что России нужен ещё один чемпион UFC.