На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 238 россиянин Григорий Попов уступил американцу Эдди Вайнленду.
Поединок на турнире UFC 238 между Григорием Поповым и Эдди Вайнлендом завершился техническим нокаутом во втором раунде. После серии ударов от американца рефери остановил бой.
Попов потерпел поражение в дебютном для себя поединке в UFC.
Ранее Ян заявил, что России нужен ещё один чемпион UFC.
Wow! @EddieWineland gets the TKO but how tough was @GPopovMMA?! #UFC238 pic.twitter.com/EatGNff8uF— UFC Europe (@UFCEurope) 8 июня 2019 г.